Гендиректор «Зенита»: «Матч Кубка со «Спартаком» должен пройти в Петербурге по спортивному принципу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Александр Медведев Газпром Арена (Крестовский) стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу неопределенности с местом проведения матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Спартака».

«Наша позиция не поменялась. По всей логике и по спортивному принципу матч со «Спартаком» должен играться в Санкт-Петербурге», – сказал Медведев.

Сегодня стало известно, что РФС принял решение доиграть Кубок. Полуфинальные матчи запланированы на 18 и 19 июля.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в 1/2 финала, однако команда-хозяйка предстоящей игры не определена, так как порядок выбора не описан в регламенте.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано

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