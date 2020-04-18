Гендиректор «Зенита»: «Матч Кубка со «Спартаком» должен пройти в Петербурге по спортивному принципу»

Генеральный директор высказался по поводу неопределенности с местом проведения матча 1/2 финала Олимп Кубка России против .

«Наша позиция не поменялась. По всей логике и по спортивному принципу матч со «Спартаком» должен играться в Санкт-Петербурге», – сказал Медведев.

Сегодня стало известно, что принял решение доиграть Кубок. Полуфинальные матчи запланированы на 18 и 19 июля.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в 1/2 финала, однако команда-хозяйка предстоящей игры не определена, так как порядок выбора не описан в регламенте.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано