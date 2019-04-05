ЦСКА подписал контракт с Телегиным на 2 года

Форвард Иван Телегин подписал новый контракт с .

Срок соглашения 28-летнего игрока рассчитан на два года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Телегин набрал 6 (4+2) баллов в 32 играх.

Нападающий пропустил остаток сезона из-за травмы. Период реабилитации подошел к концу, хоккеист готовится к новому чемпионату.

Ранее сообщалось, что Телегин не готов идти на понижение зарплаты. Оклад форварда по прошлому контракту составлял 65 миллионов рублей в год.

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