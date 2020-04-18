«Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока

и пока не могут договориться об условиях трансфера нападающего .

По информации La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 80 миллионов евро.

Руководство «нерадзурри» это не устраивает. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере 111 миллионов евро, и миланцы не намерены идти на большие уступки.

«Интер» требует у «Барсы» минимум 90 миллионов евро, а также кого-то из игроков «блауграны». В частности, речь идет о защитниках и .