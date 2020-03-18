Лахиялов о вирусе в Дагестане: «Настоящий кошмар в больницах. Место освобождается, если кого-то вынесли вперед ногами»

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.
– Ситуация очень нехорошая. В официальную статистику в Дагестане никто не верит. Может, ее для Москвы готовят?
Что творится в наших больницах – это ужас. Настоящий кошмар. Очереди стоят. Попал туда мой товарищ. Расспрашиваю его: «Что с медикаментами? Что с врачами?»
– Что рассказал?
– Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами. На эту койку сразу кладут другого. В одну больницу очередь 100-150 человек.
– Господи.
– Это в городе такое творится. А что в горных районах – это вообще кошмар, словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села. Знаете, почему так получилось?
– Почему же?
– Потому что мы, дагестанцы, эту проблему не особенно восприняли с самого начала. Плохо до нас донесли, – сказал Лахиялов.