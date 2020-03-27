Стогниенко о масках и перчатках: «Это лишнее. Что мешает почесать нос в перчатках? А в маске на улице только кислород себе ограничиваешь»

Комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко высказался относительно необходимости использования масок и перчаток на фоне пандемии коронавируса.

– К маскам и перчаткам уже привыкли?

– На мой взгляд, все это лишнее. Вот в чем смысл перчаток? Врачи говорят – нельзя трогать лицо. Но что мешает в перчатках нос почесать? Ты же не меняешь их каждые десять минут. Главное в нынешней ситуации – руки мыть регулярно!

Что касается маски, то понимаю, когда ее в помещении носят. Но на улице-то зачем? Только кислород себе ограничиваешь! У меня в маске через десять минут начинает страшно болеть голова – из-за недостатка воздуха.

– Как же быть?

– Надеваю возле магазина, быстренько складываю в тележечку все, что нужно, оплачиваю – и на выход, – рассказал Стогниенко.

РПЛ возвращается 21 июня, а как у нас дела с вирусом по сравнению с Германией, Кореей и другими?