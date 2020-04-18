«Локомотив» потерял сотни миллионов рублей. Ведется оптимизация расходов». Мещеряков о кризисе

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о финансовой политике клуба на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

– Каково экономическое положение клуба с учетом коронавируса? Какое сокращение бюджета грозит клубу, как это может сказаться на трансферной политике?

– Начну с клуба. То, что в этих условиях клуб будет проводить взвешенную финансово-экономическую политику – это однозначно.

Существенная работа по оптимизации расходов в клубе уже ведется, потому что надо открыто говорить не только о недополученных средствах от внешних спонсорских контрактов, но и о том, что клуб потерял существенную часть средств от матчдэя и от других своих коммерческих проектов, а это сотни миллионов рублей.

Что касается текущего года – контракт подписан со спонсорами, в том числе одним из главных спонсоров и рекламодателей, коим является «РЖД», а о следующем годе говорить сейчас рано.

– Сумму бюджета на новый сезон вы сейчас уже можете озвучить? Или хотя бы ее очертания в процентном соотношении относительно текущего сезона.



– Пока это непонятно.

– Есть ли у руководства клуба стратегический план развития, что ожидать болельщикам «Локомотива» в среднесрочной перспективе?

– Работа над стратегией клуба велась очень плотно, прям предметно в течение последних восьми месяцев, стратегию рассматривали на совете директоров. Без сомнения, эта стратегия касается всех областей деятельности клуба.

С точки зрения спортивных результатов, того, что обычно хотят болельщики, нам необходимо, чтобы первая команда играла в Европе. Следующее – чтобы у нас «Казанка» играла в ФНЛ, чтобы у нас женская команда играла в Лиге чемпионов.

Мы считаем, что по результатам деятельности системы подготовки футболистов ежегодно один-два футболиста должны попадать в команду мастеров.

Ну а о различных увеличениях экономико-финансовых показателей и других аспектов, я думаю, что лучше спросить генерального директора, – заявил Мещеряков.

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