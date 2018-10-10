У отца Хабиба обнаружили коронавирус (Baza)

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Абдулманапу Нурмагомедову, диагностировали COVID-19.
По информации телеграм-канала Baza, Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать.
Изначально у Абдлуманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.
3 мая у Нурмагомедова случился инфаркт. Ему была сделана операция, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, – прим. Sports.ru).
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