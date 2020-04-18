Клаттенбург о финале ЛЧ-2016: «Пепе сказал: «Это не пенальти». Я ответил: «Гола «Реала» не должно было быть». Это заткнуло его»

Экс-арбитр Марк Клаттенбург вспомнил о финале , в котором играли и .

«Все спрашивают меня об эпизоде в финале Лиги чемпионов 2016 года. Я сделал эту штуку языком, когда катался по газону. В голове у меня была одна мысль: «Неужели такой большой парень может быть таким чувствительным?» За ту игру он сделал это дважды, пытаясь добиться удаления для игрока «Атлетико».

Другой арбитр, может, и повелся бы, но я хорошо сделал домашнее задание, и, хоть мы и стараемся не пользоваться предрассудками, я точно знал характер Пепе. Это необходимо, чтобы справляться с ним.

Это еще один игрок, которому нельзя доверять. Игра может быть легкой, но он способен выкинуть что-то хитрое.

В том финале «Реал» вышел вперед в первом тайме, но мяч был забит после небольшого офсайда, и мы поняли это в перерыве. Мой ассистент пропустил его.

В начале второго тайма я назначил пенальти в ворота «Реала», когда Пепе сфолил на Фернандо Торресе. Португалец был очень зол и сказал мне на идеальном английском: «Ни в коем случае не пенальти, Марк». Я ответил: «Вашего первого мяча не должно было быть». Это заткнуло его.

Люди думают, что это странно, потому что два неверных решения не образуют правильное, и судьи так не считают, но так думают игроки. Я знал, что эта фраза заставит его принять ситуацию.

Но с ним не было весело ни одному судье. Постоянно нужно было быть настороже», – сказал Клаттенбург.

Великие игроки глазами Клаттенбурга: ругался с Суаресом по-испански, обнимался с Кришем, не успевал за Месси