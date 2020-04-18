Семин отказался стать почетным главным тренером «Локомотива»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Р-Спорт Футбол

Юрий Семин сообщил, что ответил отказом на предложение руководства «Локомотива» занять пост почетного главного тренера.

«Ответил отказом. Пока я главный тренер «Локомотива» до 31 мая, пока ничего не планирую делать», – сказал 73-летний специалист.

Глава совета директоров Анатолий Мещеряков ранее заявил, что клуб предположил ввести для Семина должность «почетного главного тренера».

«Локомотив» сегодня объявил, что не будет продлевать контракт с Семиным, а команду с 1 июня возглавит серб Марко Николич.

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