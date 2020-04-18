Анатолий Мещеряков: «Ситуация располагает к смене тренера. Предполагаем ввести для Семина должность почетного главного тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с тренером .

– Семин – легенда и тот, с кем клуб завоевал практически все награды.

Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчет в том, что впереди всех ждут очень тяжелые времена.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину, булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдет мимо футбола.

Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее мы будем действовать в этих тяжелых условиях.

Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения – к смене главного тренера и приглашению нового специалиста.

– Было ли предложено Юрию Павловичу остаться в клубе?

– Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании РЖД с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом».

Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина».

Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД, – сказал Мещеряков.

Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку