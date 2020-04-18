«Ахмат» против рестарта РПЛ, Феттель покинет «Феррари», Дацюк останется в «Автомобилисте», Рухин ушел от Тутберидзе в ЦСКА и другие новости утра

1. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что сезон РПЛ доигрывать нецелесообразно. По его словам, так считают не меньше 10 клубов. Ранее РФС оценил шансы на возобновление РПЛ как высокие.

2. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель покинет команду по окончании сезона-2020. Bild пишет, что немец решил не продлевать контракт со Скудерией.

3. Матчи Ла Лиги будут проходить ежедневно в течение 5 недель после рестарта. Ранее лига сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня. Кстати, профессиональный спорт в Англии разрешат с 1 июня без зрителей. Напомним, что АПЛ планирует рестарт с 12 июня.

4. Газета The Times сообщила, что УЕФА отменит или сократит квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, однако в УЕФА впоследствии опровергли этот инсайд.

5. Нападающий Павел Дацюк подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом». Пишу, что стороны уже договорились об условиях.

6. Российский фигурист Егор Рухин перешел от тренера Этери Тутберидзе – но не к Плющенко, а в ЦСКА. Он будет тренироваться под руководством Буяновой и Селицкой.

7. Трансферные истории футбола. Пьянич отказал «МЮ» и «ПСЖ» ради перехода в «Барселону», каталонцы могут отдать за Пьянича Тодибо и еще одного игрока. Также «Барса» готова платить Лаутаро 10 млн евро в год, «Интер» не сможет повторить это предложение. ЦСКА готов предложить около 3 млн евро за защитника «Крузейро» Кака, об интересе к нему еще зимой писал Betting Insider.

8. Игроки «Реала» возобновили тренировки спустя 2 месяца. Сообщается, что мадридцы будут играть на базе, пока не вернутся зрители. Прогноз клуба – минимум до января 2021-го.

9. Президент России Владимир Путин исключил проведение массовых мероприятий в России в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Также глава государства поручил Минспорта России поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире.

10. В Сербии пишут, что форвард «Реала» Лука Йович получил травму, упав со стены дома в Белграде, а вовсе не во время домашней тренировки.

11. Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента клуба в 2021 году. Он хотел бы вернуть Гвардиолу.

12. Холдинг «Ман Сити» купил бельгийский «Ломмел». Это 9-й клуб в группе.

13. «Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием: «Самый успешный тренер в истории клуба». Дмитрий Губерниев технично присоединился, а Тина Канделаки нашла поэтичный образ для описания возможной отставки тренера.

14. Президент группы компаний, куда входит журнал StarHit, заявил, что издание снимет публикацию о сыне фигуриста Евгения Плющенко.

15. Украинский тяжеловес Александр Усик ответил борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил. Усик согласился провести поединок, но только по правилам бокса.

16. В Беларуси перенесли два матча из-за подозрения на коронавирус у футболистов.

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