«Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо продолжит карьеру в «Макларене» в 2021 году.
Команда заключила с Риккардо многолетнее соглашение. Напарником австралийца будет Ландо Норрис.
Контракт Риккардо с французской командой истекает в конце сезона-2020, и Даниэль решил не продлевать соглашение. В составе «Макларена» он заменит Карлоса Сайнса, который, вероятно, займет место Себастьяна Феттеля в «Феррари» – официальное объявление ожидается в ближайшее время. Феттель, в свою очередь, сообщил о разрыве отношений со Скудерии – на данный момент неясно, в какой команде он продолжит карьеру.
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