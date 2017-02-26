«Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо

Пилот «Рено» продолжит карьеру в в 2021 году.

Команда заключила с Риккардо многолетнее соглашение. Напарником австралийца будет Ландо Норрис.

Контракт Риккардо с французской командой истекает в конце сезона-2020, и Даниэль решил не продлевать соглашение. В составе «Макларена» он заменит , который, вероятно, займет место в – официальное объявление ожидается в ближайшее время. Феттель, в свою очередь, сообщил о разрыве отношений со Скудерии – на данный момент неясно, в какой команде он продолжит карьеру.

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