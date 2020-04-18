Мещеряков о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал назначение Марко Николина на пост главного тренера.

Серб на этой должности сменил .

– Какие задачи будут стоять перед новым главным тренером ?

– Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что «Локомотив» должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках.

Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы. Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались.

По мнению многих футбольных специалистов, у нас одна из самых лучших футбольных академий в стране, хотя лично я считаю, что у нас не одна из, а самая лучшая академия в стране. И, без сомнения, она способна давать новые имена, как минимум равнозначные тем, которые я только что назвал. И за это в том числе будет спрос с нового тренера.

Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень.

– Правильно ли я понимаю, что если сезон все-таки будет доигран, то «Локомотив» концовку проведет уже с Николичем?

– Да. Если мы доигрываем сезон, то у нас получается, что следующий начинается через считанные дни после окончания предыдущего. То есть фактически сейчас речь идет уже об игре в новом сезоне-2020/21.

– Что будет, если Николич не даст желаемого результата? И какой результат будет желаемым на фоне трофеев при Семине?

– Давайте по традиции на подобного рода вопросы отвечу анекдотом. Товарищи посадили картошку, а на следующий день ее выкопали. Им задают вопрос: зачем? А они отвечают: да очень кушать хочется! – сказал Мещеряков.

«Хотели бы жить в мире, где булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет». «Локо» пытается объяснить уход Семина

Первый сезон Семина-тренера в «Локо»: верил в белые футболки, открыл Горлуковича, выгнал Петракова за бокал шампанского

Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку