Тренировки клубов и членов сборных, соревнования без зрителей – первый этап снятия ограничений от Минспорта

о спорта России направило субъектам РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях распространения коронавируса.

Документ подписан министром спорта России Олегом Матыциным. Снятие ограничений распределено на три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая.

Первый этап предусматривает разрешение индивидуальных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе – при соблюдении социальной дистанции не менее 5 метров.



Предложено также организовать по согласованию с субъектами тренировочные мероприятия членов сборных команд России и регионов, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В первый этап также включена организация и проведение соревнований профессиональными спортивными лигами по командным видам спорта. По отдельному регламенту и без привлечения зрителей.

Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе – индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.



Лишь на третьем этапе предполагается проведение чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год в присутствии зрителей.