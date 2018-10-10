Отец Хабиба перенес операцию на сердце

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона в легком весе , накануне провели операцию на сердце. Об этом сообщил друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение.

В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», – сказал Рабаданов.

В 2019 году Нурмагомедову уже делали операцию на сердце. Сейчас он находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы.

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