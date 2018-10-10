Конор: «Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор выразил слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову, тренеру и отцу чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек.
Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал сегодняшние новости», – сказал Макгрегор.
Абдулманап Нурмагомедов пребывает в коме в одном из военных госпиталей Москвы.
Отец Хабиба находится в коме в военном госпитале Москвы
Камил Гаджиев: «Состояние Абдулманапа Нурмагомедова тяжелое уже несколько дней»