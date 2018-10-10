Конор: «Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор выразил слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову, тренеру и отцу чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек.

Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал сегодняшние новости», – сказал Макгрегор.

Абдулманап Нурмагомедов пребывает в коме в одном из военных госпиталей Москвы.

Отец Хабиба находится в коме в военном госпитале Москвы

Камил Гаджиев: «Состояние Абдулманапа Нурмагомедова тяжелое уже несколько дней»

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