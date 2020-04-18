💣Семин покинул «Локомотив». Николич возглавил команду

официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером , его место займет 40-летний серб Марко Николич.

«Сегодня состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

Желаем Марко успешной работы и больших побед!

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива».

Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!» – сказано на сайте московского клуба.

Николич ранее работал в Сербии (с «Радом», «Войводиной», «Партизаном» и сборной U19), Словении (с «Олимпией») и Венгрии (с «Фехерваром», известным также под названиями «Видеотон» и «МОЛ Види»).

Николич выигрывал чемпионат Венгрии в 2018 году и национальный кубок этой страны в 2019-м. С «Партизаном» тренер сделал дубль, став чемпионом и обладателем Кубка Сербии в сезоне-2016/17.

В последний период работы 73-летнего Семина московская команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России. В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России, три раза – к победе в Суперкубке.

Сейчас столичная команда занимает 2-е место в розыгрыше , прерванном после 22 туров в связи с пандемией коронавируса, и отстает от лидирующего «Зенита» на 9 очков.