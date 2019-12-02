Тарасов о расставании с Бузовой: «Предполагаю, что она принимала противозачаточное. А я всегда мечтал о детях»

Полузащитник рассказал о причинах расставания с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой.

– говорила, что вы подталкивали ее сделать операцию по увеличению груди. Это правда?

– Нет, конечно. То есть я шесть лет терпел маленькую грудь (смеется)? Конечно, это бред. Во-первых, это была ее инициатива. Она хотела сделать грудь, комплексовала. Я за естественную красоту, в этом не было никакой проблемы. Я впервые слышу, что она такое говорила.

– Она обвиняла вас в изменах и говорила, что это стало причиной расторжения брака.

– Это тоже все вранье. Причина совсем в другом.

Я очень люблю детей. Я всегда мечтал о детях. У меня есть ребенок от первого брака, там не сложилось. У меня начались отношения с Олей, и я хотел создать полноценную, здоровую семью с детьми.

Я спросил Олю: «Как насчет детей?» Она ответила: «Да ты что, дети – это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу».

А я только оттуда. Сколько прошло с развода, месяцев пять? Она говорит: «Дети только в браке со свадьбой». Говорю: «Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь, не хочу я эту пышную свадьбу».

Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки. И со временем эти звонки давали сигналы, что это не то, что мне нужно в жизни. В итоге мы договорились на брачный контракт, она дала согласие.

Мое условие было, что все, что покупаю я, остается мне, все, что вместе, – делим пополам. Пункта про детей там не было. Мы заключили контракт, сыграли свадьбу.

Мы пробовали завести детей, но не выходило. Когда девушка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Но у нас такого не было. Я слышал только о работе, о проектах.

Я говорю: «Давай сходим, проверимся». Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть.

У нее были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали – операции, гормоны. Ничего глобального. Но опять ничего не получалось. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет – неважно, не готова или от меня не хочет.

Как-то мы запланировали отпуск на Мальдивах, и перед этим мы встретились с сестрой Оли Анной. Она мне сказала: «Оля столько работала, она хочет отдохнуть на Мальдивах, расслабиться. Беременной же выпивать нельзя. Давай вы будете предохраняться».

Я сразу встал и ушел. Как человек, который строит семью, пытается забеременеть, говорит такое? Было больно. Но спустя какое-то время мы продолжили это, я настаивал на своем.

– Об этом вам сказала сестра Ольги?

– Да. Я очень хорошо общался с ее сестрой, с ее мужем. Оля, видимо, подумала, что сестра сможет на меня повлиять и донести до меня эту мысль правильно.

Я не утверждаю, это не доказано, но у меня есть предположение, что человек просто принимал противозачаточное. Врачи мне сказали, что если человек действительно принимает, по анализам этого никогда не узнаешь.

Я отправил ее к своему врачу. Он дал мне совет: «Я вижу, что ты хочешь, но вижу, что она не хочет. И если она что-то принимает, ни ты, ни я об этом не узнаем. Но я вижу, когда люди хотят детей. Девочки приходят ко мне и плачут, ревут, они готовы на все. Здесь я такого не вижу», – рассказал Тарасов.

Бузова о Тарасове: «Он говорил: «Если бы ты сделала сиськи, было бы классно». Но я за безусловную любовь»

Бузова обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым (Mash)