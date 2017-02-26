«Феррари» подписала контракт с Сайнсом. Испанец присоединится к команде в 2021 году

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«Феррари» объявила о подписании двухлетнего соглашения с гонщиком «Макларена» Карлосом Сайнсом.

Испанец заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который завершает выступления в составе команды по окончании сезона-2020.

До перехода в «Макларен» Сайнс выступал за «Торо Россо» и «Рено». Всего на счету Карлоса 102 гонки в «Формуле-1» и один подиум. В 2019 году гонщик был сильнейшим в средней группы и занял шестое место в чемпионате.

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