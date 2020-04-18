Журналист Василий Уткин поделился мнением об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

– Это важнейшее событие дня, но только сегодняшнего, потому что если завтра исполком РФС примет решение о доигровке или недоигровке чемпионата России, это решение ситуацию перекроет.

Правильнее всего вспомнить пословицу про то, что последняя у попа жена была («Одна у попа жена, да и та последняя» – намек на запрещение попу вступить во второй брак – прим. Sports.ru). Юрий Павлович, естественно, далеко не уйдет, будет ждать и надеяться на неудачу своего преемника, на то, что его позовут снова. Может, позовут. Может, рано или поздно такая ситуация возникнет.

Про Семина любят говорить – русский Фергюсон. Но это глубоко ошибочное сравнение, потому что все, что сделал Фергюсон, было подчинено успеху и благоденствию клуба. И мы знаем из его воспоминаний, что к своему уходу из клуба Фергюсон готовился очень долго и долго выбирал момент, чтобы клубу это не составило проблем.

Уход Юрия Семина из «Локомотива» – это всегда проблема, напряжение и так далее. Семин, в отличие от Фергюсона, думает в основном о себе. Я не хочу сказать, что это плохо, я тоже, в общем-то, человек довольно эгоистичный. Но сравнивать Семина с Фергюсоном незачем. Фергюсон был очень озабочен поиском преемника. Семин озабочен сохранением своего места. У него никогда в штабе не было помощника, способного занять его место после его ухода. Это показала жизнь.

Это просто факты, а не осуждение с моей стороны. Вы прекрасно знаете, что я скептически отношусь к перспективам Юрия Семина как тренера. Я могу всего лишь объяснить свою позицию. Разумеется, поклонники таланта и успехов Семина говорят о его величии, легендарности, о том, что почти все значимые победы достигнуты при его непосредственном участии. Все это правильно, но это и не подлежит ревизии. Речь о том, кто будет тренером «Локомотива» в ближайшие три года.

Сейчас в клубе настало время обновления. В последнем сезоне, в Лиге чемпионов в особенности, пара травм – и клубу перестало хватать игроков чисто физически. Скорее всего, клуб сейчас расстанется с несколькими дорогостоящими футболистами. Публиковались интересные расклады, почему не останется Жоау Мариу, не будет продлен контракт с Фарфаном, который получает 2,4 миллиона евро в год. То же касается и Мариу, который уходит. Все это возможности пригласить новых футболистов.

Обойма игроков в «Локомотиве» обновляется. Для этого в «Локомотиве» есть хорошие возможности, даже без колоссальных инвестиций. В общем, время создавать новую команду, во многом опираясь на старую. Семину исполнилось 73 года, и ближайший трехлетний контракт, наверное, сделает его человеком уж совсем пожилым, не говоря уже о свежести его взглядов на футбольный процесс.

На мой взгляд, Семин как тренер крайне неудачно провел Лигу чемпионов и в итоге занял четвертое место в группе. Да, выход в Лигу чемпионов – это тоже плод деятельности «Локомотива», но у нас на место в Лиге чемпионов претендуют от силы пять команд. И то, что «Локомотив» в сезон после чемпионства получил право играть в Лиге чемпионов, это нормально, это не подвиг. Это рабочий процесс.

Я ничего пока не знаю о . Поклонники Семина отдают дань уважения огромной фигуре Юрия Павловича, еще и поливая окружающих его людей фекалиями. Всегда не те управленцы. Сегодня почему-то даже костерят Валерия Филатова, который когда-то на посту президента сделал не меньше Семина для «Локомотива» (Филатов не поддержал кандидатуру Семина на совете директоров – прим. Sports.ru). Филатов давно не сподвижник Семина. Когда Семин ушел в сборную и хотел потом вернуться, он не вернулся, и это была позиция Филатова.

Мне не представляется, что для того, чтобы посчитать, что век Семина в «Локомотиве» близится к завершению, нужно быть хейтером Семина. Это трезвая оценка ситуации. Я с большой симпатией отношусь персонально к Семину, но скептически отношусь к его перспективам как тренера. У меня есть право на ошибку, я всего лишь журналист.

- Бахнешь бутылочку вина за уход Семина? Праздник для тебя какой. Зато хайпить теперь не на ком.

– Да я найду на ком хайпить. Соловьев еще жив, в крайнем случае. Бутылочку не бахну, потому что не пью. А что касается эмоций, то я думаю, что впереди еще два-три жестких, серьезных скандала. Сторонники и поклонники Семина занимаются рабинерничанием таким. Собирают на говне сметану, как я это называю. Это удивительно, но у Семина не было хороших отношений ни с одним менеджером, который находился на посту президента клуба, если не брать очень давние времена.

Я очень хорошо, хотя и не близко знаю Василия Кикнадзе. Это человек, использующий авторитарные методы руководства, он принимает решения, будучи полностью уверенным в своей правоте. И после того, как решение принято, он, как правило, не готов возвращаться и его переосмыслять. Очень наивно полагать, что «увольнение» Семина может быть личной позицией Кикнадзе. Это позиция совета директоров. Но надо понимать, что если в ближайшие полгода у преемника Семина не пойдет, голова Кикнадзе ляжет на плаху. Если есть человек, заинтересованный в успехе «Локомотива», то Кикнадзе – первый, потому что в случае чего замену ему легко найдут. Так что он крайне заинтересован в успехе.

Не зная о Николиче ничего, я ему уже симпатизирую. Ему предстоит очень серьезное испытание. Будет очень трудно. Нашему футболу не принесло ничего особенного, кроме нескольких ярких моментов, появление Халка и Витцеля за 100 миллионов, Паредеса. Нам необходимы люди, для которых чемпионат России – полигон для старта, следующего шага. Хотите – называйте таких людей ноунеймами. Я называю – способными, находящимися в движении вверх в карьере. Николич точно успешный тренер там, где он работал.

Не забывайте, что мы переживаем колоссальный кризис. Цены на нефть упали, игроки уровня Халка давно перестали смотреть в сторону России. Фигуры вроде Николича могут обогатить наш футбол.

Да, я считаю, что Семину давно пора на пенсию, – сказал Уткин во время стрима.

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