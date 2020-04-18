«Не надо потом жаловаться, что завели дела за посты в интернете». Тарасов о загрузке фотографий нацистов в «Бессмертный полк»

Полузащитник осудил тех, кто размещал фото немецких солдат в рамках интерактивного проекта «Бессмертный полк».

«Не хотел темы этой касаться, но увидел утром в СМИ и просто поразился. Нашлись те, кто на 9 мая загружал в «Бессмертный полк» вместо фотографий родственников, ветеранов – фото немцев, даже фюрера (не хочу имя писать даже)!

Не, смеяться в жизни можно много над чем, но это не смешно. Это даже не глупо. Это просто позор. Все можно прощать, но не такое.

И не надо потом жаловаться, что завели дела за посты в интернете. Тут пост граничит с жизнями и памятью целой страны. Что думаете?» – написал Тарасов в инстаграме.