Ягудин о гуманитарной помощи Северной Корее: «Вопрос, #####?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Россия отправила в Северную Корею 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Экс-фигурист привел для сравнения другую новость, где говорится, что 35% россиян начали экономить на питании из-за недостатка денежных средств.

«Вопрос, ##### (зачем)? Я про Корею, если что», – написал Ягудин в инстаграме.

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