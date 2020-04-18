«Атлетико» о словах Клаттенбурга о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ-2016: «🤔»

«Атлетико» отреагировал на слова арбитра , который обслуживал финал чемпионов-2016.

Рефери признал, что «Реал» забил в том матче после офсайда.

«Матрасники» в твиттере прикрепили скриншоты новостей с высказыванием Клаттенбурга, сопроводив их эмодзи: «🤔».

«Атлетико» сыграл 1:1 с «Реалом» в основное время в том матче, проиграв в итоге по пенальти со счетом 3:5.

Клаттенбург о финале ЛЧ-2016: «Пепе сказал: «Это не пенальти». Я ответил: «Гола «Реала» не должно было быть». Это заткнуло его»