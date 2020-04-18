«Атлетико» о словах Клаттенбурга о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ-2016: «🤔»

«Атлетико» отреагировал на слова арбитра Марка Клаттенбурга, который обслуживал финал Лиги чемпионов-2016.
Рефери признал, что «Реал» забил «Атлетико» в том матче после офсайда.
«Матрасники» в твиттере прикрепили скриншоты новостей с высказыванием Клаттенбурга, сопроводив их эмодзи: «🤔».
«Атлетико» сыграл 1:1 с «Реалом» в основное время в том матче, проиграв в итоге по пенальти со счетом 3:5.
May 14, 2020
Клаттенбург о финале ЛЧ-2016: «Пепе сказал: «Это не пенальти». Я ответил: «Гола «Реала» не должно было быть». Это заткнуло его»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 15 Рамос, 1:1 – 79 Феррейра Карраско.
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Реал Мадрид –
Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 77).
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Атлетико –
Облак, Савич, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 109), Хуанфран, Годин, Фернандес (Феррейра Карраско, 46), Габи, Коке (Томас, 116), Сауль, Гризманн, Торрес.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.