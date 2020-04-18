«Атлетико» о словах Клаттенбурга о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ-2016: «🤔»

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«Атлетико» отреагировал на слова арбитра Марка Клаттенбурга, который обслуживал финал Лиги чемпионов-2016.

Рефери признал, что «Реал» забил «Атлетико» в том матче после офсайда. 

«Матрасники» в твиттере прикрепили скриншоты новостей с высказыванием Клаттенбурга, сопроводив их эмодзи: «🤔».

«Атлетико» сыграл 1:1 с «Реалом» в основное время в том матче, проиграв в итоге по пенальти со счетом 3:5.

Клаттенбург о финале ЛЧ-2016: «Пепе сказал: «Это не пенальти». Я ответил: «Гола «Реала» не должно было быть». Это заткнуло его»

Реал Мадрид Испания – Атлетико Испания 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
28 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Рамос, 1:1 – 79 Феррейра Карраско.
Реал МадридНавас, Пепе, Марсело, Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72), Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 77).
АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 109), Хуанфран, Годин, Фернандес (Феррейра Карраско, 46), Габи, Коке (Томас, 116), Сауль, Гризманн, Торрес.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждения:
Карвахаль (11), Навас (47), Торрес (61), Каземиро (79), Рамос (90), Габи (90), Данило (93), Пепе (111).

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