Директор Института молекулярной биологии РАН: «В генах Евгения Устюгова выявлены редкие мутации, повышающие гемоглобин. Юристы используют это в CAS»

Директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал об исследованиях ДНК олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.
Устюгов был признал виновным в употреблении оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, в том числе победа на Олимпийских играх-2014 в эстафете, были аннулированы.
«Известно, что в феврале Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул обвинения против Евгения Устюгова в связи с аномальными показателями его биологического паспорта.
Этот паспорт состоит из двух частей: гемологическая часть и стероидный модуль. Обвинение основывалось на аномально повышенном уровне гемоглобина.
На основе этих обвинений IBU требует аннулировать результаты, полученные Устюговым, в том числе забрать золотую медаль Олимпиады в Сочи, где победоносно эстафету закончил на последнем этапе Шипулин, который с большим отрывом убежал от представителя немецкой команды.
К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно.
Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей, что необходимо для выполнения корректного поиска генетических особенностей.
И что же оказалось? В трех генах – наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина – были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественно повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянно повышенный уровень гемоглобина у этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями.
Полученные генетические данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений, они будут использованы юристами в процессе антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS)», – сказал Макаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», – ответил президент.
Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко