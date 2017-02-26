Алонсо и «Рено» практически согласовали контракт (F1-Insider)

Двукратный чемпион мира близок к возвращению в «Рено».

F1-Insider сообщает, что стороны почти согласовали контракт.

В 2021 году Алонсо должен заменить в составе французской команды , который продолжит карьеру в «Макларене».

Пилот «Феррари» , отказавший «Макларену», рассчитывает заменить в «Мерседесе», однако препятствием для трансфера четырехкратного чемпиона мира могут стать меры по экономии бюджета со стороны материнской корпорации «Даймлер», которые будут приняты из-за кризиса.

Издание отмечает, что немец также может перейти в или завершить карьеру.

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