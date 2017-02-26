Алонсо и «Рено» практически согласовали контракт (F1-Insider)

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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо близок к возвращению в «Рено».

F1-Insider сообщает, что стороны почти согласовали контракт.

В 2021 году Алонсо должен заменить в составе французской команды Даниэля Риккардо, который продолжит карьеру в «Макларене».

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отказавший «Макларену», рассчитывает заменить Валттери Боттаса в «Мерседесе», однако препятствием для трансфера четырехкратного чемпиона мира могут стать меры по экономии бюджета со стороны материнской корпорации «Даймлер», которые будут приняты из-за кризиса.

Издание отмечает, что немец также может перейти в «Астон Мартин» или завершить карьеру.

В «Формуле-1» торнадо на трансферном рынке: «Феррари» утащила лидера «Макларена», от «Мерседеса» и «Рено» ждут контрактов с чемпионами

Феттель шел в «Феррари» за славой Шумахера, но запомнился глупыми разворотами и скандалами. У Себа всего три великие гонки за Скудерию

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