Секач может уйти из ЦСКА. Он не согласился на понижение контракта в 100 млн рублей в год

Нападающий ЦСКА Иржи Секач может покинуть команду в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, форвард отказался переподписать контракт с клубом на новых условиях.
Если сторонам не удастся найти компромисс, скорее всего, ЦСКА расторгнет соглашение с хоккеистом.
Сообщается, что оклад Секача может сократиться вдвое. Клуб предлагает ему контракт с зарплатой 50-60 млн рублей в год.
По действующему соглашению нападающий получает 100 млн рублей за сезон.
Напомним, Секач выступает в составе клуба с 2019 года.
В минувшем сезоне КХЛ 27-летний игрок провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.