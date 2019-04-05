Секач может уйти из ЦСКА. Он не согласился на понижение контракта в 100 млн рублей в год

Нападающий ЦСКА Иржи Секач может покинуть команду в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, форвард отказался переподписать контракт с клубом на новых условиях.

Если сторонам не удастся найти компромисс, скорее всего, ЦСКА расторгнет соглашение с хоккеистом.

Сообщается, что оклад Секача может сократиться вдвое. Клуб предлагает ему контракт с зарплатой 50-60 млн рублей в год.

По действующему соглашению нападающий получает 100 млн рублей за сезон.

Напомним, Секач выступает в составе клуба с 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.