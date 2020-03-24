Булыкин об уходе Семина из «Локо»: «Задачи не были решены. Не только результаты повлияли на решение»

Советник генерального директора высказался по поводу увольнения с поста главного тренера.

«Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты.

А как получится у Николича, нужно подождать – только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться.

Сейчас очень сложная ситуация – «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса», – заявил Булыкин.

«Хотели бы жить в мире, где булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет». «Локо» пытается объяснить уход Семина

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Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку