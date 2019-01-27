Трусова об уходе от Тутберидзе: «Уверена, еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов»

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Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова сделала заявление по поводу своего перехода от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Дорогие мои друзья! В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям.

Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить.

Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил.

Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента.

Благодарю Ольгу Михайловну Шевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть.

Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы.

От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся, и у меня будет возможность сказать ему это лично.

Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг.

Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование.

Дорогие друзья, еще раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!» – написала Трусова.

 
 
 
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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

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