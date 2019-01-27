Трусова об уходе от Тутберидзе: «Уверена, еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова сделала заявление по поводу своего перехода от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Дорогие мои друзья! В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям.

Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить.

Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил.

Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента.

Благодарю Ольгу Михайловну Шевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть.

Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы.

От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся, и у меня будет возможность сказать ему это лично.

Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг.

Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование.

Дорогие друзья, еще раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!» – написала Трусова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 14 Май 2020 в 12:16 PDT

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