Хэмилтон побил рекорд Бекхэма и стал богатейшим спортсменом Великобритании (The Times)

Шестикратный чемпион «Формулы-1» был признан самым богатым спортсменом Великобритании по версии The Times.

Состояние гонщика оценивается в 224 миллиона фунтов – это рекордная величина за 32-летнюю историю рейтинга. Предыдущее достижение принадлежало бывшему футболисту мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму – в 2013 году издание оценило его состояние в 200 миллионов фунтов.

По информации The Times, зарплата Льюиса в «Мерседесе» составляет 40 миллионов фунтов в год с учетом бонусов. Контракт британца с командой истекает в конце 2020 года, и на данный момент неясно, где действующий чемпион продолжит карьеру.

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