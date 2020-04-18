Николич подписал с «Локо» контракт на 2 года с опцией продления. Зарплата – 1,2 млн евро

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«Локомотив» подписал контракт с тренером Марко Николичем сроком на два года с возможностью продления еще на один, сообщает «Чемпионат».

Сербский специалист будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

Николич ранее работал в Сербии (с «Радом», «Войводиной», «Партизаном» и сборной U19), Словении (с «Олимпией») и Венгрии (с «Фехерваром», известным также под названиями «Видеотон» и «МОЛ Види»).

Он выигрывал чемпионат Венгрии в 2018 году и национальный кубок этой страны в 2019-м. С «Партизаном» тренер сделал дубль, став чемпионом и обладателем Кубка Сербии в сезоне-2016/17.

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