«Мы никогда не перестанем бороться за равенство». Рапино про отклонение иска сборной США о неравной оплате труда

Американка Меган Рапино отреагировала на решение суда отклонить иск женской сборной США о неравной оплате труда.

«Мы никогда не перестанем бороться за равенство», – написала Рапино в твиттере.

Также по этому поводу иска к Американской футбольной федерации (USSF) высказалась другая футболистка сборной – .

«Слышать такие новости неутешительно, но это не помешает нам в борьбе за равенство», – написала Морган.

Футболисток США задело заявление, что в женской игре меньше мастерства. Они надели форму наизнанку и добились отставки босса федерации

Рапино о расизме и сексизме: «Хочется кричать: «Роналду, Месси, Златан, помогите мне!»