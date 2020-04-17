«Мы никогда не перестанем бороться за равенство». Рапино про отклонение иска сборной США о неравной оплате труда

Американка Меган Рапино отреагировала на решение суда отклонить иск женской сборной США о неравной оплате труда.
«Мы никогда не перестанем бороться за равенство», – написала Рапино в твиттере.
Также по этому поводу иска к Американской футбольной федерации (USSF) высказалась другая футболистка сборной – Алекс Морган.
«Слышать такие новости неутешительно, но это не помешает нам в борьбе за равенство», – написала Морган.
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