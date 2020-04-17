Марсело о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки»

Защитник Марсело не смог выбрать лучшего между форвардом и нападающим «Барселоны» .

– Кто лучше, Криштиану или Месси?

– Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки.

Поскольку я тренировался с Криштиану и играл с ним в течение десяти лет, могу сказать, что мотивация, которую Криштиану дает на поле, то, что он делает, как говорит... Просто топ.

Месси же может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и [забить] – сказал .