Марсело о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки»

Защитник «Реала» Марсело не смог выбрать лучшего между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
– Кто лучше, Криштиану или Месси?
– Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки.
Поскольку я тренировался с Криштиану и играл с ним в течение десяти лет, могу сказать, что мотивация, которую Криштиану дает на поле, то, что он делает, как говорит... Просто топ.
Месси же может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и [забить] – сказал Марсело.