«Локо» продлил контракт с Бариновым до 2024 года, зарплата – до 1,5 млн евро, отступные – 15 млн (Нобель Арустамян)

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«По моим данным, «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Пойти на такой шаг – инициатива клуба: «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до полутора млн евро в год.

Отступные за Баринова остались прежними – 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ», – написал Арустамян в телеграм-канале.

23-летний игрок провел 18 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. Его статистика – здесь.

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