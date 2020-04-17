Лаутаро хочет перейти в «Барселону». «Интер» в курсе желания игрока

Нападающий намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб давно интересуется 22-летним форвардом и ведет работу над его трансфером.

Одним из преимуществ сине-гранатовых в переговорах может стать желание самого аргентинца перебраться на .

В «Интере» знают о том, что игрок хочет перейти в «Барсу». Его контракт рассчитан до 2023 года, отступные, которые будут действовать с 1 по 15 июля этого года, составляют 111 миллионов евро.

Мартинес также в курсе, что действительно серьезно заинтересована в нем.

На запросы «Интера» по поводу возможного продления контракта представители футболиста не отвечали.