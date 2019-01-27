Анна Семенович: «Медведева более женственная, Загитова, наверное, более техничная. Мне они обе очень нравятся»

Российская певица и телеведущая, бывшая фигуристка рассказала о том, кто ей нравится больше – или .

– Мне они обе очень нравятся, искренне. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то предпочитать.

– Стоит ли Загитовой возвращаться, а Медведевой продолжать?

– Я так считаю: если ты любишь фигурное катание и не видишь себя без этого вида спорта, то однозначно надо продолжать.

Если человек уже устал и завоевал трофеи, и их фигуристке достаточно, то надо идти дальше, в жизнь, кататься в шоу или делать вообще что-то другое.

Но не могу судить девочек, говорить им - надо закончить или продолжать. Они сами должны принять решение, хотят ли они остаться, – сказала Семенович.

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