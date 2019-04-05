СКА заплатит 400 тысяч рублей за 15-летнего Мичкова. Он разорвал контракт с «Локомотивом»

Теги Локомотив СКА возможные переходы сборная России U16 КХЛ Р-Спорт деньги Матвей Мичков Хоккей

Форвард Матвей Мичков продолжит карьеру в системе СКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Комиссия по переходам регионального отделения ФХР в Воскресенске удовлетворила просьбу 15-летнего форварда юниорской сборной России о расторжении контракта со школой ярославского «Локомотива».

По информации издания, СКА выплатит ярославцам денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

В январе Мичков выиграл со сборной России золото Юношеских олимпийских игр. Он стал лучшим снайпером турнира, набрав 14 (9+5) очков в 4 матчах.

🔥Русский талант дважды повторил трюк Свечникова в одном матче. Он просто машина в 15 лет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья