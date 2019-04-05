СКА заплатит 400 тысяч рублей за 15-летнего Мичкова. Он разорвал контракт с «Локомотивом»

Форвард Матвей Мичков продолжит карьеру в системе , сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Комиссия по переходам регионального отделения ФХР в Воскресенске удовлетворила просьбу 15-летнего форварда юниорской сборной России о расторжении контракта со школой ярославского .

По информации издания, СКА выплатит ярославцам денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

В январе Мичков выиграл со сборной России золото Юношеских олимпийских игр. Он стал лучшим снайпером турнира, набрав 14 (9+5) очков в 4 матчах.

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