Эдди Джордан: «Мерседес» продаст команду в «Формуле-1» – возможно, Лоренсу Строллу»

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан считает, что путь многократных чемпионов серии из «Мерседеса» скоро завершится.

«Мир стремительно меняется – не только из-за коронавируса, но и из-за сдвига ценностей. Забота об окружающей среде стала приоритетом, и это означает, что боссы корпораций должны пересмотреть свои планы.

Я убежден, что производители – как «Мерседес», «Хонда» и, возможно, «Рено» – прекратят свое участие в «Формуле-1» в ближайшие два года. Лидерство «Мерседеса» ничего не решит: они уже достигли всего. В таких обстоятельствах нельзя извлечь выгоду из дальнейших успехов.

Цены на нефть падают, поэтому нефтяные компании не смогут приносить десятки миллионов долларов. Следовательно, Petronas [титульному спонсору «Мерседеса»] придется уйти, что оставит огромную дыру в бюджете.

Они продадут команду – возможно, Лоренсу Строллу, который хочет стать чемпионом со своим сыном и новым брендом в лице «Астон Мартин». Но с «Рейсинг Пойнт» это будет сложно», – сказал Эдди.

«Астон Мартин» возвращается в «Формулу-1» в следующем году – команда будет создана на базе нынешней «Рейсинг Пойнт». Владельцем коллектива «Ф-1» и британской компании является канадский миллиардер Лоренс Стролл, чей сын Ланс выступает за «Рейсинг Пойнт».

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В то же время Джордан не исключил, что «Мерседес» останется в «Ф-1» в другом качестве:

«Я могу себе представить, что «Мерседес» будет более активно сотрудничать с «Маклареном», как это было раньше. В будущем столпами «Формулы-1» станут , «Ред Булл» и, вероятно, «Макларен-Мерседес».

Джордан также поделился прогнозом относительно ситуации на трансферном рынке пилотов:

«Я знаю не так хорошо, как , однако, по моему мнению, ему нужно уйти из «Ф-1» или перейти в . Поезд в «Феррари» уже ушел.

Льюис перейдет в «Феррари». Только они потянут его зарплату, потому что знают, что Хэмилтон ее достоин. Макс Ферстаппен останется в и постарается победить Льюиса, но это будет непросто».

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