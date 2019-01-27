«Всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои. Мне не понять». Рудковская ответила Аршавину

Музыкальный продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская обратилась к экс-футболисту «Зенита» Андрею Аршавину.

«Плющ с Рудковской неплохо танцуют. Правда, на Гном Гномыча (сына Плющенко и Рудковской – Sports.ru) больно смотреть.

У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбаются только папа и мама», – сказал Аршавин ранее в прямом эфире.

В ответ на это Рудковская показала в инстаграме видео совместного танца с сыном.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша Аршавин, – это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща, но зато в милейших пижамках.

Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять.

Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», – написала Рудковская.

Плющенко (с Рудковской и Гном Гномычем) снимается в реалити-шоу от Собчак: копает картошку, парится в бане, спорит с Ургантом