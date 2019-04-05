СКА готов обменять Кагарлицкого в «Салават» на Амирова, Алалыкина и Мухамадуллина (Gorobzor.ru)

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«Салават Юлаев» интересуется нападающим СКА Дмитрием Кагарлицким.

Как сообщает Gorobzor.ru, клуб из Санкт-Петербурга готов отдать форварда, но взамен хочет получить нападающих Родиона Амирова и Данила Алалыкина, а также защитника Шакира Мухамадуллина

Отмечается, что СКА не интересуют деньги, команде нужны молодые игроки.

В минувшем сезоне Кагарлицкий провел 36 игр и набрал 15 (4+11) очков. Последний матч в регулярном чемпионате КХЛ он провел 7 января, после чего не попадал в состав до окончания сезона.

18-летний Амиров принял участие в 21 матче минувшего сезона КХЛ и отметился 2 передачами. 

19-летний Алалыкин забил один гол в пяти играх за «Салават».

На счету 18-летнего Мухамадуллина одна передача в 27 матчах КХЛ.

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