Хабиб: «Шевченко че, пушкой был? У Пирло вместо ног клюшки»

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высоко отозвался о бывших футболистах – Андрее Шевченко и Андреа Пирло.

«Он че, пушкой был? Шева», – прокомментировал Хабиб нарезку голов украинца.

«Вместо ног клюшки. Пирло», – оценил Хабиб игру в пас в исполнении итальянца.

Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, завершил карьеру в 2012 году. Он известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси».

Пирло закончил карьеру в 2017 году. Игрок наиболее известен по игре в «Ювентусе», «Милане» и «Интере».

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