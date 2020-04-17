Хабиб: «Шевченко че, пушкой был? У Пирло вместо ног клюшки»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высоко отозвался о бывших футболистах – и .

«Он че, пушкой был? Шева», – прокомментировал Хабиб нарезку голов украинца.

«Вместо ног клюшки. Пирло», – оценил Хабиб игру в пас в исполнении итальянца.

Шевченко, ныне возглавляющий сборную , завершил карьеру в 2012 году. Он известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси».

Пирло закончил карьеру в 2017 году. Игрок наиболее известен по игре в «Ювентусе», «Милане» и «Интере».