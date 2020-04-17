«Краснодар» вошел в топ-20 самых пасующих команд этого сезона. «Барса» – первая

Сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с наибольшим количеством передач за игру в сезоне-2019/20.

Первое место заняла с 684 пасами за матч. Вторым стал «Манчестер Сити» (676 передач), третьей – (673).

«Краснодар» вошел в топ-20. Российский клуб расположился на 19-м месте. У «быков» в среднем 528 передач за матч.

Рейтинг самых пасующих команд:

1. «Барселона» – 684 передачи за матч;

2. «Манчестер Сити» – 676;

3. «Бавария» – 673;

4. «ПСЖ» – 660;

5. Дортмунд – 659;

6. – 622;

7. «Байер» – 618;

8. АЗ – 606;

9. «Аякс» – 605;

10. – 602;

...

19. «Краснодар» – 528.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 2 Май 2020 в 4:58 PDT