«Краснодар» вошел в топ-20 самых пасующих команд этого сезона. «Барса» – первая

Сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с наибольшим количеством передач за игру в сезоне-2019/20.
Первое место заняла «Барселона» с 684 пасами за матч. Вторым стал «Манчестер Сити» (676 передач), третьей – «Бавария» (673).
«Краснодар» вошел в топ-20. Российский клуб расположился на 19-м месте. У «быков» в среднем 528 передач за матч.
Рейтинг самых пасующих команд:
1. «Барселона» – 684 передачи за матч;
2. «Манчестер Сити» – 676;
3. «Бавария» – 673;
4. «ПСЖ» – 660;
5. «Боруссия» Дортмунд – 659;
6. «Ливерпуль» – 622;
7. «Байер» – 618;
8. АЗ – 606;
9. «Аякс» – 605;
10. «Челси» – 602;
...
19. «Краснодар» – 528.
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