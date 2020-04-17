«Барселона» не собирается покупать Санчо

Атакующий полузащитник не входит в сферу интересов «Барселоны».

В немецкой газете Bild появилась информация, что каталонский клуб попробует подписать 20-летнего хавбека, если не сможет согласовать переход вингера из .

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые на англичанина не претендуют. Летом клуб будет работать над другими трансферами.

Ранее стало известно, что «Боруссия» в случае ухода Санчо хочет подписать полузащитника «Барсы» .

Основным претендентом на Санчо считается .