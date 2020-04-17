Уткин о «Роторе» в РПЛ: «Команда из города гопников мне безразлична»

Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к .

– Я помню, у вас были неприятные события с волгоградскими болельщиками. Как прокомментируете то, что «Ротор» может выйти в Премьер-лигу?

– Никаких событий не было. Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.

Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все.

Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична, – заявил Уткин на стриме.

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