«Спартак» даст Соболеву контракт на 4 года, Кикнадзе обратился к фанам «Локо», Брагин может сменить Кудашова в СКА, клубы АПЛ и Серии А за доигровку сезона и другие новости утра

1. «Спартак» предложит форварду Александру Соболеву контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро.

2. КХЛ. СКА выменял форварда Якимова у «Северстали» на денежную компенсацию и подписал нападающего «Ак Барса» Галимова. Лучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард». Защитник «Барыса» Охтамаа стал игроком «Локомотива». ЦСКА подписал контракты с Локтионовым и Шарыченковым на 2 года. «Салават Юлаев» объявил об уходе защитника Арзамасцева, он провел в клубе 5 сезонов. «Авангард» расстался с Войновым, Бондаревым и еще 8 игроками. Еще множество переходов можно найти в ленте соответствующего тега.

3. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе обратился к болельщикам команды, которые ранее выступили с заявлением в поддержку главного тренера Юрия Семина. Он отметил, что успехи Семина в «Локо» не ставятся под сомнение.

4. Короткая программа чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой поставлена под музыку из «Спартака», рассказал тренер Алексей Мишин.

5. Бундеслигу хотят возобновить 15 мая. Правительство вынесет решение на следующей неделе.

В «Кельне» выявлено три случая заражения коронавирусом, однако клуб продолжит тренироваться с соблюдением мер безопасности.

6. Форвард Денис Давыдов, расторгший контракт с софийским ЦСКА, не может покинуть Болгарию из-за пандемии коронавируса. Он пожаловался, что Россия не принимает своих граждан.

7. Валерий Брагин может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера СКА. Пишут, что Кудашов не хочет тренировать СКА из-за большого давления.

8. Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона.

9. Вратарь Евгений Фролов останется в «Крыльях», несмотря на критику властей. В клубе опасаются резонанса из-за расторжения контракта.

10. Обладатель титула WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа начали переговоры об объединительном бое, сообщает ESPN.

11. Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон, когда станет безопасно. При этом, по данным BBC, им сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах. А Гари Невилл вообще предложил доиграть за пределами Великобритании.

12. ФИА проверила новый болид команды «Рейсинг Пойнт» на предмет копирования конструкции прошлогодней машины «Мерседеса» и не нашла нарушений, рассказал технический директор «РП» Эндрю Грин.

13. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли лайкнул твит фаната о том, что «Юве» не хочет досрочно стать чемпионом: «Мы не «Интер».

14. Российский актер и музыкант Никита Джигурда вызвал на боксерский бой телеведущего Владимира Соловьева. В том числе из-за Уткина.

15. НБА перенесла церемонию драфта-2020 на неопределенный срок.

16. Министр строительства и ЖКХ России, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев заразился коронавирусом.

17. Комментатор Геннадий Орлов опроверг слухи о договорном характере ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0).

Цитаты дня.

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