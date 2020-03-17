«Милан» готов предложить «Реалу» 35 млн евро и бонусы за Йовича (Sport Mediaset)

Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Милан».
Итальянский клуб готов предложить испанцам 35 миллионов евро и бонусы за 22-летнего серба, сообщает Sport Mediaset.
В «Милане» Йович может воссоединиться в атаке с хорватом Анте Ребичем, с которым играл в Германии.
Напомним, Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» прошлым летом за 60 миллионов евро.
В 15 матчах Ла Лили Йович забил 2 гола и отдал 1 пас.
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