«Милан» готов предложить «Реалу» 35 млн евро и бонусы за Йовича (Sport Mediaset)

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Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Милан».

Итальянский клуб готов предложить испанцам 35 миллионов евро и бонусы за 22-летнего серба, сообщает Sport Mediaset.

В «Милане» Йович может воссоединиться в атаке с хорватом Анте Ребичем, с которым играл в Германии.

Напомним, Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» прошлым летом за 60 миллионов евро.

В 15 матчах Ла Лили Йович забил 2 гола и отдал 1 пас.

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