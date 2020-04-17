Василий Уткин: «За президента Навального я бы голосовал, если бы больше было не за кого»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Алексей Навальный Политика Ксения Собчак Футбол

Журналист Василий Уткин поделился мнением о политике Алексее Навальном.

- Ваше мнение о Навальном?

– В целом я отношусь к нему с симпатией. Я считаю, что любая аргументированная критика власти всегда нужна. Сейчас она требует большой смелости.

За президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого. Вот в этом случае я бы проголосовал, может, за Навального.

Все зависит от конкретной ситуации. Вот если представить, что это было бы на последних президентских выборах, я бы поехал и проголосовал. Поехал же я и проголосовал за Ксению Собчак, кстати говоря.

Но в принципе это не тот правитель, которого я бы хотел видеть для России в идеале, – сказал Уткин во время стрима.

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