Василий Уткин: «За президента Навального я бы голосовал, если бы больше было не за кого»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о политике Алексее Навальном.
- Ваше мнение о Навальном?
– В целом я отношусь к нему с симпатией. Я считаю, что любая аргументированная критика власти всегда нужна. Сейчас она требует большой смелости.
За президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого. Вот в этом случае я бы проголосовал, может, за Навального.
Все зависит от конкретной ситуации. Вот если представить, что это было бы на последних президентских выборах, я бы поехал и проголосовал. Поехал же я и проголосовал за Ксению Собчак, кстати говоря.
Но в принципе это не тот правитель, которого я бы хотел видеть для России в идеале, – сказал Уткин во время стрима.
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