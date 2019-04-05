Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида как партнеров по звену мечты из нынешней НХЛ

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки ответил на вопрос защитника Джейми Дрисдейла в видеочате с проспектами драфта НХЛ-2020.

Молодой игрок спросил, с кем бы Гретцки хотел сыграть в одном звене, если бы играл сегодня.

«Это сложный вопрос. Можно назвать много игроков.

Но я, наверное, выбрал бы . Из-за его скорости было бы много свободного льда.

И Александра Овечкина, потому что если отдать ему пас, то он либо забьет, либо создаст голевой момент. Сыграть с этими двумя парнями было бы весело», – сказал Гретцки.

Размышляя над ответом, Гретцки также упомянул Сидни Кросби, Остона Мэттьюса, Митча Марнера и Леона Драйзайтля.