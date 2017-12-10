Олег Матыцин: «Пока на 100% не удастся исключить распространение вируса, ни одна страна не откроет границы и не организует соревнования»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда возобновится централизованная подготовка сборных, а также поделился мнением об условиях проведения международных стартов после пандемии.

«Самое главное сейчас – сберечь здоровье людей, спортсменов, тренеров, тех, кто работает в комплексах спортивной подготовки.

На данный момент мы не знаем, к чему готовиться, так как у нас нет конкретных сроков подготовительных мероприятий. Ситуация в следующем: в любом плане подготовки должны быть определены даты, к которым спортсмен выходит на пик формы. Но сейчас по понятным причинам не сформирован международный календарь, у нас нет никаких известных дат кроме периода, в который должны состояться Олимпийские игры. Это первое.

Второе: если мы сейчас спортсменов из разных регионов с различным уровнем пандемии начнем завозить на централизованную подготовку, так или иначе возникнет риск того, что туда проникнет вирус, и мы получим распространение инфекции и необратимые последствия абсолютно для всех спортсменов.

Поэтому сейчас наш план таков: как только пик спадет, совместно с ФМБА и Роспотребнадзором начнем поэтапное возобновление подготовки спортсменов. На первом этапе планируем продолжить их подготовку на региональных базах сборных команд. Как только возможность заражения будет исключена совсем, мы приступим к возобновлению централизованной подготовки.

Прежде всего, должна быть объективная информация, что риски практически исключены от той страны, где будут проводиться соревнования. Думаю, сейчас этот, если можно так сказать, страх, безусловно, присутствует. Насколько быстро он пройдет, зависит от действий, которые будут принимать правительства стран.

До момента, пока на 100% не удастся исключить распространение вируса, ни одна организация и ни одна страна не будет открывать границы и организовывать соревнования, никто не возьмет на себя такую ответственность.

Что касается психологического аспекта, думаю, на это потребуется какое-то время. Но как только успешно, без заболеваний, пройдут первые международные соревнования, надеюсь, этот страх должен уйти. А так только проводить совместную работу с психологами, тренерами», – сказал Матыцин.