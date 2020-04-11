Губерниев о Малышевой: «Если у Смолова, Карпина или Головина может быть недвижимость за границей, почему у нее – нет?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о недвижимости телеведущей Елены Малышевой стоимостью 11 млн долларов.

– Если человек не украл, а честно заработал, он что, не может купить недвижимость где он хочет?

– Но подтекст же иной. Что за огромные бюджетные деньги она рассказывает, какая прекрасная в России медицина и как на западе все плохо.

– У нас в России огромные проблемы в медицине. Мы живем в России и видим все неудачное, все то, что нам не нравится – и должны обращать на это внимание.

– На Малышеву тоже обращаем?

– Меня глубоко возмущает, когда чиновник, который явно не заработал, отправляет детей за границу, покупает недвижимость. Но здесь другой случай.

Я с Малышевой знаком, кстати. Милейшая женщина. Ничего не хочу сказать. Она мне помогла с моей мамой, когда надо было проконсультироваться насчет врачей, в том числе в США и Израиле. Но я стараюсь быть объективным.

Если мы строим замечательную Россию будущего, то что же, в этой России те, кто честно заработал, не потеряют право на покупку недвижимости за границей?

У меня вот такой недвижимости за границей нет. Мог ли я ее приобрести? Наверное, да. Но так уж получилось, что у меня ребенок в России учится и будет учиться. Но если у Малышевой это все приобретено законным путем, в чем проблема?

Мы понимаем, что это раздражает всех на фоне тяжелейшей жизни, на фоне того, что мы ожидаем от власти такой, более серьезной помощи, в том числе и малому бизнесу. Ведь обладатели ИП сейчас просто сосут лапу, если не сказать жестче. Компенсация мизерная.

Что делать дальше? Как жить?! Я не буду говорить, что у нас хорошо, а везде плохо. Черное и белое вокруг – это касается и нашей страны.

– Люди просто шокированы такими доходами ведущих.

– Я как-то раз поинтересовался у знающих людей, сколько зарабатывают ведущие, простите, моего уровня и класса «там»: на CNN, ESPN, BBC. И там под 10 миллионов долларов зарплата!

Но я получаю свою зарплату, а она на «Матч ТВ» сейчас стала меньше на 20 процентов, и, как говорила моя знакомая, не «петюкаю», что они получают миллионы, а я… Работать надо.

Но если у Смолова, Карпина, Мостового или Головина может быть недвижимость за границей, то почему ее не может быть у Елены Малышевой? – сказал Губерниев.