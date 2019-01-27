Медведева закрыла комментарии в инстаграме

Российская фигуристка убрала возможность оставить комментарий под ее постами в инстаграме.

До этого пользователи соцсети могли комментировать фото двукратной чемпионки мира, сейчас этой опции нет.

Ранее Медведева столкнулась с критикой со стороны японских болельщиков. Один из пользователей твиттера возмутился ее пребыванием в Японии во время пандемии и написал обращение в адрес посольства России в Японии.

1 апреля спортсменка прилетела в Японию для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне, но позднее было отменено из-за коронавируса.

«Мы в ярости из-за поведения Медведевой. Это непростительно». Японский болельщик в твиттере обратился к посольству России

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили